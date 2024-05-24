Серийной убийце Люси Летби отказано в апелляции на пожизненный приговор

Британский апеляционный суд отказал серийной убийце Люси Летби в праве обжаловать приговор за убийство и покушение на убийство младенцев, находившихся на ее попечении, когда она работала неонатальной медсестрой.

Слушания в Апелляционном суде были короткими, полные причины решения судей не обнародованы. Суд также решил, что полная информация об апелляционной просьбе Летби не может быть опубликована по юридическим причинам.

«Выслушав ее заявление, мы решили отказать в разрешении на подачу апелляции на всех основаниях и отклонить все связанные с этим заявления. Полное решение будет вынесено в свое время», — заявила судья.

Люси Летби подала прошение на апелляцию в апреле, его рассматривали трое судей Апелляционного суда. Она выдвинула четыре основания для апелляции, в каждом из которых утверждала, что судья ошибочно отклонил первоначальное ходатайство, поданное от ее имени во время суда.

Однако в британском правосудии суд имеет право отказать осужденному в праве на апелляцию, если решит, что для нее нет каких-либо оснований.

Право обжаловать вердикт присяжных в Англии и Уэльсе не является автоматическим. Его может дать судья, вынесшая приговор, но только в том случае, если будут представлены обоснованные сомнения в том, что в ходе разбирательства в суде были допущены процессуальные нарушения.

Без смягчающих обстоятельств