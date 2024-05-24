Способен ли Тайвань защитить себя от Китая?

По словам Сакса, сезон муссонов означает, что десантная операция может проводиться в этом регионе только несколько месяцев в году.

Кроме того, на Тайване мало глубоководных портов и подходящих для высадки десанта площадок на берегу, которые потребовались бы силам вторжения.

Восточное побережье острова окаймлено скалами, служащими естественным барьером для крупномасштабного вторжения.

А из-за мелководья на западном побережье крупным кораблям придется бросать якорь дальше от берега.

Морские мины в сочетании с быстроходными кораблями и ракетными десантными катерами, а также боевая техника наземного базирования, размещенная на берегу и близлежащих островах, по мнению эксперта CFR, позволят Тайваню противостоять НОАК, когда она будет находиться в наиболее уязвимой позиции - еще до того, как ее подразделения смогут создать плацдарм на острове.

И даже если бы силы вторжения смогли создать такой плацдарм, гористая местность Тайваня ограничивает проведение военных операций, подчеркивает Сакс.

По его словам, столица Тайваня Тайбэй расположена в своеобразной окруженной горами чаше, в которую имеются несколько входов, что дает преимущество обороняющейся стороне.

Тайвань, добавляет Сакс, также подготовил свои города к партизанской войне на случай, если НОАК все же удастся высадиться на острове.