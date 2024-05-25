«Стена из дронов от Норвегии до Польши»: страны Балтии планируют создать новую защитную систему

После встречи в Риге с коллегами из Латвии, Эстонии, Польши, Финляндии и Норвегии, Билотайте заявила, что пополнение инфраструктуры физической границы и наблюдения за ней дронами и другими технологиями позволит защититься от провокаций недружественных стран и предотвратить контрабанду.

Как сказала министр внутренних дел Литвы, теперь все страны выяснят, что для этого нужно сделать, и тогда с помощью экспертов и госучреждений будет разработан план по созданию «стены из дронов». Она признала, что срок реализации замысла неизвестен, но для этого следует использовать средства Евросоюза.

До этого министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс и заместитель генерального директора Департамента полиции и погранохраны Вейко Коммусаар объявили о плане создания в странах Балтии оборонных сил для обнаружения и сбивания беспилотных летательных аппаратов на границе с Россией и Беларусью, а также вокруг крупнейших городов региона.

«Мероприятие такого масштаба уникально. Силы для наблюдения и обезвреживания дронов очень важны как для сдерживания, так и для предотвращения активности нашего восточного соседа», - подчеркнул министр.

Министр внутренних дел Эстонии заявил, что, к сожалению, мы все больше должны быть готовы к ситуациям, когда Россия попытается нарушить повседневную жизнь с использованием дронов, поскольку физически добраться до территории Эстонии становится все сложнее.