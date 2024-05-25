В пятницу, 24 мая, около семи вечера в Харьюмаа в Уускюла пострадал водитель грузовика, который, к несчастью, был зажат между двумя грузовиками.
Несчастный случай: человек оказался зажатым между двумя грузовиками
По словам пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны, на данный момент известно, что 64-летний водитель грузовика разгружал товар. В какой-то момент его грузовик тронулся, и водитель побежал к кабине. В это же время другой грузовик для погрузки товара сдавал назад. В итоге 64-летний мужчина оказался зажат между двумя грузовиками.
Пострадавший был доставлен в больницу.
Обстоятельства случившегося будут установлены в ходе производства Департамента полиции и погранохраны. На данный момент пока не ясно, было ли это ДТП или несчастный случай на производстве.