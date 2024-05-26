ИСТОРИЯ На смену собору Александра Невского мог прийти пантеон независимости

Построенный на стыке веков и открытый в 1900 году, собор Александра Невского регулярно вызывает ожесточенные споры в эстонском обществе. Собор стал первой заметной работой архитектора Михаила Преображенского: сегодня спроектированные им храмы можно также найти в Ницце, Флоренции, Буэнос-Айресе, Бухаресте, Софии и других городах. Кстати, другая известная его работа в Эстонии - ансамбль Пюхтицкого монастыря.

Место для главного православного храма Таллинна было выбрано не случайно: собор расположился напротив губернаторской резиденции, т.е. замка Тоомпеа, современной локации эстонского парламента. Тогда же замок занимал наместник императорской власти - Эстляндский губернатор князь Шаховской - и возведенный напротив собор был призван символизировать связь власти и церкви. Неоромантическая эстетика храма также предельно далека от окрестных башен Старого города. Поэтому неудивительно, что с обретением независимости в обществе стали время от времени звучать голоса, призывающие снести собор.

История православия в Эстонии простирается на много веков. В XVIII-XIX веках православие активно принимали и многие эстонские крестьяне (государство выдавало за это земельные наделы). Тем не менее, для многих собор стал очевидным символом прежней имперской власти и вызывал раздражение. К тому же, происходящее в Эстонии не было чем-то из ряда вон: собор с таким же названием и по схожим причинам снесли в Варшаве в 1924 грду. Пусть и по другим идеологическим причинам, но не приходится даже говорить о том, сколько церквей уничтожили сами большевики в России. В случае больших городов снос сопровождался новациями в градостроительстве: самый известный пример - снесенный в Москве в 1931 году Храм Христа Спасителя.