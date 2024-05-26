В последние месяцы министерство внутренних дел призвало приходы Эстонской православной церкви Московского патриархата выйти из юрисдикции Москвы и присоединиться к Эстонской апостольской православной церкви. Хотя речь не идет о закрытии храмов или чем-то подобном, это подходящий повод вспомнить о другой противоречивой дискуссии столетней давности: именно в 1924 году в Эстонии активно обсуждался снос собора Александра Невского.
ИСТОРИЯ ⟩ На смену собору Александра Невского мог прийти пантеон независимости
Построенный на стыке веков и открытый в 1900 году, собор Александра Невского регулярно вызывает ожесточенные споры в эстонском обществе. Собор стал первой заметной работой архитектора Михаила Преображенского: сегодня спроектированные им храмы можно также найти в Ницце, Флоренции, Буэнос-Айресе, Бухаресте, Софии и других городах. Кстати, другая известная его работа в Эстонии - ансамбль Пюхтицкого монастыря.
Место для главного православного храма Таллинна было выбрано не случайно: собор расположился напротив губернаторской резиденции, т.е. замка Тоомпеа, современной локации эстонского парламента. Тогда же замок занимал наместник императорской власти - Эстляндский губернатор князь Шаховской - и возведенный напротив собор был призван символизировать связь власти и церкви. Неоромантическая эстетика храма также предельно далека от окрестных башен Старого города. Поэтому неудивительно, что с обретением независимости в обществе стали время от времени звучать голоса, призывающие снести собор.
История православия в Эстонии простирается на много веков. В XVIII-XIX веках православие активно принимали и многие эстонские крестьяне (государство выдавало за это земельные наделы). Тем не менее, для многих собор стал очевидным символом прежней имперской власти и вызывал раздражение. К тому же, происходящее в Эстонии не было чем-то из ряда вон: собор с таким же названием и по схожим причинам снесли в Варшаве в 1924 грду. Пусть и по другим идеологическим причинам, но не приходится даже говорить о том, сколько церквей уничтожили сами большевики в России. В случае больших городов снос сопровождался новациями в градостроительстве: самый известный пример - снесенный в Москве в 1931 году Храм Христа Спасителя.
Пантеон независимости Бурмана
Совсем недавно свое столетие отпраздновало открытое в 1920 году здание Рийгикогу. Хотя сам замок Тоомпеа заложен в XIII веке, основные рабочие помещения эстонского парламента все-таки появились лишь в 1920-х (а южный корпус еще позже – в 1935). Однако получилось, что новое здание как бы спрятано внутри замка и не выполняет необходимой символической функции. Парламент в том числе должен был ознаменовать переход от царской и чужой власти к своей всенародно избранной демократическим путем. Собор же стоял на своем месте и продолжал доминировать в городском силуэте.
В начале 1920-х обсуждалось строительство в Таллинне нового храма – церкви свободы. Поэтому в 1924 году архитектор Карл Бурман на страницах журнала Agu предложил смелую идею: снести собор и на его месте построить Пантеон независимости. Пантеон должен был служить символическим зданием, которое подчеркивало бы переход к новому и решительно разрывало бы связь со старым.
Примечательно, что по задумке архитектора башня пантеона (высотой 35 метров) должна была стать выше Длинного Германа. Так новое строение порвало бы не только с русским, но и со шведско-датским наследием. Проект Бурмана предусматривал реорганизацию всего холма Тоомпеа (сам замок и Домский собор оставались на месте). Однако следовало возвести несколько новых представительских зданий для государственных учреждений.
При этом Бурман был не слишком резолютным, и как один из вариантов предлагал не снос, а принципиальную перестройку собора. Над зданием доминировала бы одна башня, на ней остался бы крест, а вдоль балюстрады следовало установить статуи двенадцати апостолов. Такое здание было бы видно издалека практически с любой точки города.
Бурман оценивал стоимость проекта в скромные 20-25 миллионов марок. Для сравнения: построенное по его проекту в те же годы довольно скромное административное здание в Вильянди обошлось в 16 миллионов марок. Смелая идея вызвала определенную полемику, но не снискала большой поддержки (как, вероятно, не нашлось и финансирования).
Сносить нельзя оставить
Новый виток дискуссии о сносе собора случился четыре года спустя. 11 октября 1928 года представители четырех партий представили правлению Рийгикогу законопроект о сносе собора. Проект предусматривал конкретную конечную дату работ: 1 мая 1929.
Снос должно было осуществлять министерство дорог, а на работы следовало выделить 100 000 крон. Часть стоимости работ предполагалось покрыть за счет материалов, полученных от сноса собора. Представители министерства позже оценили работы значительно дороже: сносить храм с помощью взрывчатки не представлялось возможным, а потому ломать следовало бы вручную - более затратный и трудоемкий вариант.
Законопроект также описывал собор как символ русификации Эстонии конца XIX века и подчеркивал важность символической составляющей. По словам депутатов, при постройке собора было важно, чтобы, «подходя к городу и с моря, и с суши над ним был виден православный крест», поэтому теперь, когда с момента обретения независимости прошло пару лет, можно было заняться и такими символическими вопросами. В качестве одной из причин также упоминалось бедственное положение прихода, которое не позволяет содержать в порядке огромное здание.
Депутатская инициатива вызвала ожесточенные споры как в парламенте, так и в печати. Приводились разные доводы, в основном сводящиеся к двум аргументам: собор - это символ царской власти и поэтому подлежит сносу, или же, напротив, собор нельзя сносить, так как он обладает важным значением для православной общины Эстонии и представляет архитектурную ценность. Многие также выражали скепсис в связи с чересчур большими расходами на снос собора - бюджетные средства можно потратить и на что-то более важное.
В мае 1929 года прошли выборы в третий созыв Рийгикогу. Вопрос о сносе православного собора минимально фигурировал в предвыборной кампании. В новом созыве парламента дебаты утихли, а всемирный экономический кризис явно не способствовал большим государственным тратам на крайне спорные проекты.
В очередной раз разговоры о сносе собора пошли в 1930-х. В 1934 году произошел авторитарный переворот Пятса и Лайдонера, и масштабные градостроительные идеи стали важным элементом поисков эстетической легитимации новой власти. Активнее всего обсуждалось будущее площади Вабадузе, окрестности которой должны были преобразиться до неузнаваемости. Некоторые проекты затрагивали не только потенциальный монумент независимости и снос церкви Яани, но и изменения на Тоомпеа.
Свое видение (вновь включавшее снос или переустройство собора) предлагал и Бурман.
В 1937 году архитектор Алар Котли тоже предложил масштабную реорганизацию холма Тоомпеа - предполагалось построить несколько новых министерских зданий и провести лифт. В 1939 году планировалось проложить под холмом туннель, и в 1940 году даже начались подготовительные работы. Однако последующие исторические события поставили крест на этих амбициозных планах.
Несмотря на все противоречия и, мягко говоря, сложное к нему отношение практически на протяжении всего XX века, собор Александра Невского стоит на своем месте и по сей день привлекает толпы иностранных туристов. За эти годы Таллинн лишился нескольких других православных храмов: советскими бомбами в 1944 году была разрушена церковь Александра Невского на православном кладбище, а в 1960 году советские власти снесли Введенскую церковь подворья Пюхтицкого монастыря на площади Компасси, на месте которой теперь находится цветочный магазин «Каннике». Впрочем, это уже совсем другая история.