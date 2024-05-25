Александр Усик может лишиться статуса абсолютного чемпиона мира. Почему?

А это, если следовать духу регламентов IBF, лишит Усика чемпионского пояса этой организации и, соответственно, статуса абсолютного чемпиона мира.

Такое уже было

Андрей Розанов не сомневается, что IBF способна лишить Усика чемпионского пояса, и то, что таким образом организация лишит мир абсолютного чемпиона по боксу, не остановит ее.

Он напоминает, что в ноябре прошлого года IBF решила отобрать свой пояс у абсолютного чемпиона мира в полусреднем весе американца Теренса Кроуфорда. Ситуация там была аналогичной нынешней: Кроуфорд стал чемпионом после победы над своим соотечественником Эрролом Спенсом. В IBF считали, что его следующим соперником должен стать обязательный претендент по версии этой организации Джарон Эннис, однако Кроуфорд был настроен провести оговоренный контрактом реванш со Спенсом. IBF сначала предупредила Кроуфорда о возможных санкциях, а затем просто отдала его пояс – без проведения чемпионского боя – Джарону Эннису.

Кроуфорд прокомментировал это решение IBF нецензурно, однако ситуацию его реакция не изменила: формально он лишился звания абсолютного чемпиона мира.

Договорятся?

Другое дело, говорит Би-би-си Андрей Розанов, что сейчас подобное развитие событий никому не выгодно.

Александр Усик и Тайсон Фьюри сегодня однозначно являются топовыми боксерами-тяжеловесами, их реванш наверняка будет баснословно выгодным коммерческим предприятием, и добровольное исключение себя из его организации выглядит для IBF как выстрел в собственную ногу.