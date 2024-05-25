Ежегодно в Эстонии пропадает около 250 детей. И эта цифра растет

За последнее десятилетие не было достигнуто значительного прогресса, поэтому постоянно ведутся поиски новых решений для защиты детей и обеспечения безопасного детства.

Ежегодно в странах Европы пропадает около 10 000 детей, а по данным Организации Объединенных Наций (ООН), каждые 40 секунд в мире пропадает один ребенок. Большинство пропавших детей возвращаются домой целыми и невредимыми, но бывают и случаи, когда дети пропадают бесследно или их находят уже погибшими.

В Эстонии число пропавших детей за последние пять лет было незначительным, но все же и здесь отмечается тенденция роста.

Причины исчезновений различны. Например, в этом году в Таллинне, Пярну и других городах было несколько случаев, когда дети пропадали без вести и полиции приходилось их разыскивать.

В большинстве случаев причиной исчезновения детей являются конфликты со сверстниками, эмоциональные переживания или проблемы дома. К сожалению, бывают и случаи, когда дети не возвращаются домой либо в результате несчастного случая, либо по собственной воле. По данным Департамента статистики Эстонии, в 2022 году в Эстонии было зарегистрировано семь самоубийств среди детей в возрасте 10-17 лет, что в два раза больше, чем в 2021 году.

Психологи подчеркивают важность крепких семейных отношений, взаимного уважения и доверия. Современные условия работы часто сокращают время общения родителей с детьми, что может привести к тому, что подростки попадут под влияние других социальных групп. Эмоциональное и физическое насилие в семье или нехватка внимания к ребенку - основные причины, по которым дети уходят из дома.