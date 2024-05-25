Епископ Католической церкви в Эстонии Журдан: прикрываться Богом для оправдания войны и политики – это кощунство

Белый флаг не означает, что кто-то проиграл или выиграл, это просто официальный призыв к переговорам. Нужно учитывать контекст, в котором папа римский говорил про белый флаг. Журналист спросил у него: «Не кажется ли вам, что вести переговоры с диктатором - все равно что проявить перед ним слабость?» Папа римский именно на это и отреагировал. Неясно, говорил ли он в тот момент только об Украине. Но он также сказал, что поднятие белого флага требует мужества. Другое дело, что церковь находится в постоянном поиске справедливости и мира, но она не может использовать те же средства, что и государство. Государство показывает, кто его враги, кто его союзники. Церковь, конечно, может назвать своих союзников, но не может сказать, кто ее враги, потому что у церкви не может быть врагов.