Сб, 25.05.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

Вы ее видели? Полиция ищет пропавшую 54-летнюю Ирину

rus.postimees.ee
Copy
Фото: PPA

Полиция просит помощи в установлении местонахождения пропавшей в Силламяэ 54-летней Ирины. 

Ирина ушла из дома по уходу в Силламяэ сегодня, 25 мая, утром и не вернулась туда. Она не местная и не ориентируется в городе. 

Ее рост около 162 сантиметров, у нее стройное телосложение и короткие русые волосы. С собой у нее нет мобильного телефона. 

Полиция просит всех, кто видел Ирину или у кого есть информация о ее возможном местонахождении, сообщить об этом в Центр тревоги по номеру 112. 

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх