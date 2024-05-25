Вы ее видели? Полиция ищет пропавшую 54-летнюю Ирину

Ирина ушла из дома по уходу в Силламяэ сегодня, 25 мая, утром и не вернулась туда. Она не местная и не ориентируется в городе.

Ее рост около 162 сантиметров, у нее стройное телосложение и короткие русые волосы. С собой у нее нет мобильного телефона.

Полиция просит всех, кто видел Ирину или у кого есть информация о ее возможном местонахождении, сообщить об этом в Центр тревоги по номеру 112.