ВИДЕО Наставник молодых предпринимателей: в сложной ситуации можно попасть к псевдо-специалисту

В передаче приняла участие и наставник молодых предпринимателей Ольга Курдовская. По ее словам, клиент не всегда в состоянии сам определить - идет ли речь о настоящем специалисте и профессионале или же перед ним шарлатан.

«Люди действительно сталкиваются с очень трудными ситуациями и порой очень сложно самому разобраться, - сказала Курдовская. - И вот в такой ситуации можно как раз и попасть на псевдо-коуча или псевдо-психолога. В этом и кроется основная проблема: рынок перенасыщен, таких специалистов на самом деле очень много. И я вижу порой, что такому психологу - ему бы самому помощь оказать».