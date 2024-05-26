В этом выпуске передачи «Своя правда» будут говорить о новых профессиях. Кто такие менторы, коучи и наставники, почему сегодня отмечается растущий рост на их услуги и как не наткнуться на шарлатана или просто непрофессионала - все эти вопросы будут обсуждать в студии.
ВИДЕО ⟩ Наставник молодых предпринимателей: в сложной ситуации можно попасть к псевдо-специалисту
В передаче приняла участие и наставник молодых предпринимателей Ольга Курдовская. По ее словам, клиент не всегда в состоянии сам определить - идет ли речь о настоящем специалисте и профессионале или же перед ним шарлатан.
«Люди действительно сталкиваются с очень трудными ситуациями и порой очень сложно самому разобраться, - сказала Курдовская. - И вот в такой ситуации можно как раз и попасть на псевдо-коуча или псевдо-психолога. В этом и кроется основная проблема: рынок перенасыщен, таких специалистов на самом деле очень много. И я вижу порой, что такому психологу - ему бы самому помощь оказать».
Смотрите новый выпуск передачи «Своя правда» под названием «Научите меня жить» уже в этот понедельник в 20.30 на канале ETV+. Ведущая - Елена Соломина.