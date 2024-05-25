На выходных в порту Ванасадам ошвартуются три круизных судна

Как сообщил BNS оператор порта, первое из них, 270-метровое судно Aurora под бермудским флагом, прибыло из Хельсинки в 22:22 в пятницу вечером. Лайнер совершает двухнедельный круиз, который начался и завершится в Саутгемптоне.

После посещения Таллинна Aurora отправится в Клайпеду через Готланд. Крестной матерью судна является принцесса Анна, член британской королевской семьи. Вновь увидеть Aurora в порту Ванасадам можно будет 2 сентября. Для прохождения одной морской мили на максимальной скорости 44 км/ч (24 узла) Aurora расходует 300 литров топлива.

Вторым в Таллинн прибыл лайнер Mein Schiff 1 - судно пришло в субботу в 8:14 утра и в этом сезоне посетит Ванасадам в общей сложности семь раз. 316-метровое судно под мальтийским флагом совершает недельный рейс, который начался и закончится в Киле. Первой остановкой круиза, который начался в четверг, стал Таллинн.

Поздно вечером в субботу судно возьмет курс на Хельсинки, а также пройдет через Стокгольм и Готланд, после чего вернется в Киль. В следующий раз Mein Schiff 1 посетит Ванасадам уже 9 июня.

Третьим судном, посещающим Таллинн в эти выходные, станет лайнер Clio длиной 100-метров, который прибудет в воскресенье из Риги. Судно простоит в Таллинне сутки и в понедельник днем продолжит путь в Хельсинки. В этом круизном сезоне Clio под мальтийским флагом совершит восемь заходов в Эстонию и в порт Ванасадам еще раз прибудет уже 30 мая.