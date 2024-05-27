ВИДЕО Психолог о различиях в психологии и коучинге: вообще-то, психология – это наука

«Если мы ищем различия в психологии и коучинге, то вообще-то психология - это наука, которая основывается на экспериментах, на фактах, на исследованиях и исходя из этого уже двигается дальше. Я здесь услышала, что статус коуча можно получить за какой-то короткий срок, а в психологии совершенно иначе: если мы возьмем базовое образование психолога, то только базовое образование в психологии составляет три-четыре года, а пост-дипломно можно учиться до бесконечности. Например, учитывая свои знания, я без всякой ложной скромности могу сказать, что десять лет точно положила на свое образование. Я думаю, что коучинг работает с более простыми задачами», - сказала Лисецкая.