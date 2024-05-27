В этом выпуске передачи «Своя правда» будут говорить о новых профессиях. Кто такие менторы, коучи и наставники, почему сегодня отмечается растущий рост на их услуги и как не наткнуться на шарлатана или просто непрофессионала - все эти вопросы будут обсуждать в студии.
ВИДЕО ⟩ Психолог о различиях в психологии и коучинге: вообще-то, психология – это наука
В передаче зашла речь также и о том, в чем заключается разница между психологом и коучем. По оценке психолога Алеси Лисецкой, эта разница играет определяющую роль.
«Если мы ищем различия в психологии и коучинге, то вообще-то психология - это наука, которая основывается на экспериментах, на фактах, на исследованиях и исходя из этого уже двигается дальше. Я здесь услышала, что статус коуча можно получить за какой-то короткий срок, а в психологии совершенно иначе: если мы возьмем базовое образование психолога, то только базовое образование в психологии составляет три-четыре года, а пост-дипломно можно учиться до бесконечности. Например, учитывая свои знания, я без всякой ложной скромности могу сказать, что десять лет точно положила на свое образование. Я думаю, что коучинг работает с более простыми задачами», - сказала Лисецкая.
Смотрите новый выпуск передачи «Своя правда» под названием «Научите меня жить» уже в этот понедельник в 20.30 на канале ETV+. Ведущая - Елена Соломина.