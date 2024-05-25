Кайтселийт 23 июня в Нарве отметит День Победы в сражении под Вынну (Цесисом) в Освободительной войне. Торжества начнутся в семь утра с поднятия государственного флага в Нарвском замке.
Парад в честь Дня победы в Эстонии состоится в этом году в Нарве
Об этом BNS сообщила пресс-служба ополчения Кайтселийт, отметив, что в параде примет участие почти тысяча ополченцев. За поднятием флага последует церемония возложения венков на Нарвском гарнизонном кладбище, а в 09:45 утра - экуменическая служба в Александровской церкви Нарвы.
Главное событие дня - парад на площади Пеэтри платс в Нарве - начнется в 11 утра с прибытия президента Алара Кариса, однако построение подразделений начнется за полчаса до этого. В параде примут участие почти одна тысяча защитников Эстонии, в том числе, военнослужащие из других стран.
«Парад этого года будет особенным во многих отношениях, во-первых, потому что это напоминание всем жителям Эстонии о том, что Нарва - эстонский город, и что Кайтселийт объединяет в своих рядах все общество. Во-вторых, парад этого года, вероятно, станет одним из самых масштабных за всю историю проведения парадов, как по количеству участников, так и по общему числу зрителей», - сказал главный организатор парада, капитан-лейтенант Андри Харкманн.
Он добавил, что хотя в Нарве парад проводится не в первый раз, события последних лет придают этому месту особый смысл, и в каком-то смысле, будучи частью процесса интеграции, он дает понять широкой общественности, что Кайтселийт стоит на страже безопасности всей Эстонии.
Во время парада президент Карис передаст членам Кайтселийта и Женского корпуса гособороны Огонь победы, который они понесут в свои родные уезды. В этом году факелоносцами будут лучшие стрелки Кайтселийта. Огонь победы будет зажжен утром в день проведения парада, сочетая в себе огонь древности и огонь памяти.
В Нарве в одном строю на парад выстроятся члены Кайтселийта, Женского корпуса обороны, ополченцы и скауты Северо-Восточного округа территориальной обороны.
По площади маршем пройдут бойцы снайперской роты и тактической группировки Северо-Восточного округа территориальной обороны. В параде также примут участие учебное заведение Кайтселийта, подразделение киберзащиты и служба охраны.
В Нарве также пройдут маршем партнеры Кайтселийта из Департамента полиции и погранохраны, Тюремной службы, Спасательного департамента и Союза добровольных спасателей.
В шествии примут участие представители Сил обороны Финляндии, Литвы, Латвии, Дании, Польши, США, Великобритании, Франции и Швеции.
Маршевую музыку исполнят три оркестра: оркестр Пярнуской дружины Кайтселийта, объединенный оркестр Таллиннской и Йыгевской дружин, а также военный оркестр Военного музея. Кроме того, в параде примет участие подразделение музыкантов-волынщиков дружины Сакала.
Кульминацией празднования Дня Победы станет День обороны страны и выставка военной техники на площади Пеэтри и в прилегающей к площади зеленой зоне на аллее Пушкини, где можно будет увидеть технику как Кайтселийта, так и Сил обороны и союзников по НАТО.
День Победы - государственный праздник Эстонии, с 1934 года он проходит 23 июня - так отмечается победа Эстонии над Ландесвером в битве 23 июня 1919 года при Вынну.
По традиции место проведения парада Победы предлагает президент, а организует парад Кайтселийт.
В 1992 году торжественное построение Сил обороны состоялось в саду Кадриорг. В 1993 году в Таллинне впервые состоялось торжественное построение Сил обороны Эстонии, где были освящены и переданы подразделениям Сил обороны знамена. В Тарту подразделения Сил обороны провели торжественное построение на Ратушной площади.
В 1994 году парад прошел в Тарту. В 2020 году парад был отменен из-за эпидемии коронавируса, но в следующем году он снова состоялся в Пайде, в 2022 году в Курессааре и в 2023 году - в Вильянди.