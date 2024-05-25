Парад в честь Дня победы в Эстонии состоится в этом году в Нарве

Об этом BNS сообщила пресс-служба ополчения Кайтселийт, отметив, что в параде примет участие почти тысяча ополченцев. За поднятием флага последует церемония возложения венков на Нарвском гарнизонном кладбище, а в 09:45 утра - экуменическая служба в Александровской церкви Нарвы.

Главное событие дня - парад на площади Пеэтри платс в Нарве - начнется в 11 утра с прибытия президента Алара Кариса, однако построение подразделений начнется за полчаса до этого. В параде примут участие почти одна тысяча защитников Эстонии, в том числе, военнослужащие из других стран.

«Парад этого года будет особенным во многих отношениях, во-первых, потому что это напоминание всем жителям Эстонии о том, что Нарва - эстонский город, и что Кайтселийт объединяет в своих рядах все общество. Во-вторых, парад этого года, вероятно, станет одним из самых масштабных за всю историю проведения парадов, как по количеству участников, так и по общему числу зрителей», - сказал главный организатор парада, капитан-лейтенант Андри Харкманн.

Он добавил, что хотя в Нарве парад проводится не в первый раз, события последних лет придают этому месту особый смысл, и в каком-то смысле, будучи частью процесса интеграции, он дает понять широкой общественности, что Кайтселийт стоит на страже безопасности всей Эстонии.