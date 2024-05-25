Семерка развитых демократических держав почти договорилась, как пустить замороженные на Западе 285 млрд долларов российских валютных резервов на помощь Украине. Точный механизм одобрят через три недели лидеры «Большой семерки», но уже сейчас ясно: конфискации в пользу Украины не будет, но и Россия этих денег больше никогда не увидит, пишет Русская Служба Би-би-си.
Запад не хочет отдавать Украине замороженные активы России. Но и Кремлю их не вернет
Предпоследний шаг к использованию кремлевской кубышки на финансирование обороны и восстановления Украины сделали министры финансов и главы центробанков «Большой семерки» на встрече в Италии в субботу.
В заявлении по итогам встречи говорится, что Запад собирается изъять не сами активы, а проценты, полученные от их инвестирования.
Деньги, замороженные в основном в Европе, приносят несколько миллиардов долларов прибыли в год. Но это - капля в море для Украины, которой нужны десятки миллиардов не только на военные, но и на социальные расходы и восстановление разрушенного в результате российского вторжения.
Поэтому США предложили схему, которая позволит Украине получить сразу около 50 млрд долларов - авансом.
«Мы продвинулись в обсуждении потенциальных вариантов авансового получения экстраординарных доходов, которые приносят замороженные российские активы, для помощи Украине», - говорится в черновике заявления, который цитируют международные информационные агентства с оговоркой, что финальный текст вряд ли будет отличаться от чернового.
Аванс предполагается оформить в виде кредита под залог будущих процентов с российских накоплений. Таким образом Запад убьет двух зайцев.
С одной стороны, болезненный для Европы вопрос о конфискации собственно самих активов будет отложен в долгий ящик. А с другой, помощь Украине будет застрахована от перемены настроений в Америке в случае возможного возвращения непредсказуемого Дональда Трампа в Белый дом в январе следующего года.
Кремль готов ответить
Россия уже назвала любые манипуляции с ее арестованными деньгами «экспроприацией» и пообещала ответить.
«Они осторожничают, они видят потенциальную опасность таких решений и понимают опасность для них потенциальных последствий, которые неизбежны, поэтому пошли по урезанному варианту, но и урезанный вариант является не чем иным, как экспроприацией», - прокомментировал обсуждения «Семерки» кремлевский пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Кремль может конфисковать активы западных компаний, запертые в России, и это не единственная мера. Путин регулярно подписывает указы на эту тему, и последний из них появился на этой неделе.
Он называется «О специальном порядке компенсации ущерба, причиненного Российской Федерации и Центральному банку Российской Федерации в связи с недружественными действиями Соединенных Штатов Америки» и разрешает использовать американское имущество для компенсации ущерба России.
Почему Россия никогда не вернет свои миллиарды
Запад осторожничает не потому, что боится кремлевского возмездия. Оно и так гарантировано.
Европа боится, что конфискация подорвет доверие к западной финансовой системе, доллару и евро, что в итоге окажется на руку России и Китаю.
Именно ЕС был против, когда США предлагали конфисковать замороженные деньги. Потому что именно в ЕС хранится львиная доля ценных бумаг, в которые российский центробанк размещал валютные резервы до войны.
Поэтому ЕС решился использовать только проценты и окончательно утвердил эту схему на прошлой неделе. Первые деньги должны поступить в Украину к июлю, однако если «Семерка» договорится об авансе, ЕС подключится к общей западной схеме, а свой план положит под сукно.
Окончательное решение должны принять лидеры США, Германии, Франции, Великобритании, Италии, Японии и Канады на саммите 13–15 июня в Италии.
Какой именно будет схема, пока неясно. Кто выпишет кредит - США, Всемирный банк или кто другой, пока не решено. Как именно будут оформлены гарантии, как будут рассчитываться будущие доходы от замороженных активов, что произойдет, если Россия и Украина заключат перемирие - все это должно быть оговорено к саммиту.
Но в чем нет сомнений - это в том, что «Семерка» еще раз подтвердит решимость не отдавать Кремлю ни копейки, пока он не компенсирует убытки Украине.
Это обещание перекочевало из декабрьского заявления лидеров «Большой семерки» в субботнее заявление министров и без сомнения окажется в итоговом коммюнике июньского саммита.
А для выплат Украине никаких замороженных российских активов не хватит. Всемирный банк уже оценил затраты на восстановление и реконструкцию страны почти в 500 млрд долларов.