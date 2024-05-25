Запад не хочет отдавать Украине замороженные активы России. Но и Кремлю их не вернет

Россия уже назвала любые манипуляции с ее арестованными деньгами «экспроприацией» и пообещала ответить.

«Они осторожничают, они видят потенциальную опасность таких решений и понимают опасность для них потенциальных последствий, которые неизбежны, поэтому пошли по урезанному варианту, но и урезанный вариант является не чем иным, как экспроприацией», - прокомментировал обсуждения «Семерки» кремлевский пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Кремль может конфисковать активы западных компаний, запертые в России, и это не единственная мера. Путин регулярно подписывает указы на эту тему, и последний из них появился на этой неделе.

Он называется «О специальном порядке компенсации ущерба, причиненного Российской Федерации и Центральному банку Российской Федерации в связи с недружественными действиями Соединенных Штатов Америки» и разрешает использовать американское имущество для компенсации ущерба России.

Почему Россия никогда не вернет свои миллиарды

Затраты на восстановление Украины оцениваются уже в 500 млрд долларов. Энергообъект в Харькове, разрушенный российским ударом. Фото: Postimees

Запад осторожничает не потому, что боится кремлевского возмездия. Оно и так гарантировано.

Европа боится, что конфискация подорвет доверие к западной финансовой системе, доллару и евро, что в итоге окажется на руку России и Китаю.

Именно ЕС был против, когда США предлагали конфисковать замороженные деньги. Потому что именно в ЕС хранится львиная доля ценных бумаг, в которые российский центробанк размещал валютные резервы до войны.