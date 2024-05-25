Глава МВД Финляндии: тех, кто прибывает в страну без оснований, будут выдворять обратно в Россию

Во вторник правительство представило в парламенте спорный проект закона о безопасности на границе. Цель нового закона - предотвратить инструментализированную миграцию через восточную границу.

Во время действия закона подача заявлений о предоставлении убежища на границе Финляндии будет приостановлена. Исключение сделают для особенно уязвимых лиц, таких как дети и инвалиды, а также людей, находящихся в опасности подвергнуться на родине смертной казни или пыткам.

Ситуацию в каждом индивидуальном случае оценивали бы сотрудники Пограничной службы, на которых, таким образом, ложилась бы большая ответственность за оценку уязвимости просителей убежища. По словам министра внутренних дел Мари Рантасен, обучение и инструктажи призваны обеспечить достаточный уровень компетенции пограничников в этих вопросах.

«Пограничники каждый день на работе занимаются анализом людей. После принятия нового закона их обучат необходимым критериям оценки. Также они получат поддержку от более опытных коллег», - уверяет Рантанен.

Ситуации на границе могут быть очень сложными для отдельных пограничников, поскольку уязвимость человека не всегда легко заметить. Если проситель убежища не владеет в достаточной степени английским, то это также может усложнить оценку ситуации.

По словам Рантанен, в такой ситуации пограничник может воспользоваться переводом по телефону.

Рантанен не согласна с предложением Союза охраны границ о том, что оценку уязвимого положения должен проводить начальник службы Погранохраны или, по крайней мере, офицер званием не ниже лейтенанта.

По словам министра, исходная позиция заключается в том, что человек, пытающейся пересечь границу без оснований, будет возвращен в Россию, даже если российская сторона откажется его принять. Как это будет осуществляться на практике, Рантанен не уточняет.

«Мы исходим из того, что когда этот закон вступит в силу, то в любом случае люди будут возвращены на российскую сторону, - говорит Рантанен. - Оперативная задача Пограничной службы - обеспечить это», - добавила министр.