Полиция: пропавший 80-летний мужчина найден

Хенн ушел в субботу, 25 мая, из дома престарелых в поселке Халисте, волости Мульги около 13:00, и не вернулся. Он плохо ориентируется на местности и у него проблемы с памятью. Полиция проверила район и возможные места его нахождения, но найти сразу его не удалось.