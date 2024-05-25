Полиция просила помощи в установлении местонахождения пропавшего в Вильяндимаа 80-летнего Хенна.
Полиция: пропавший 80-летний мужчина найден
Хенн ушел в субботу, 25 мая, из дома престарелых в поселке Халисте, волости Мульги около 13:00, и не вернулся. Он плохо ориентируется на местности и у него проблемы с памятью. Полиция проверила район и возможные места его нахождения, но найти сразу его не удалось.
Вчера около 11 часов вечера стало известно, что работник дома престарелых нашел Хенна. Сотрудники скорой помощи проверили состояние его здоровья и он был возвращен в дом по уходу.