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Полиция: пропавший 80-летний мужчина найден

rus.postimees.ee
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Полиция.
Полиция. Фото: Marko Saarm

Полиция просила помощи в установлении местонахождения пропавшего в Вильяндимаа 80-летнего Хенна.

Хенн ушел в субботу, 25 мая, из дома престарелых в поселке Халисте, волости Мульги около 13:00, и не вернулся. Он плохо ориентируется на местности и у него проблемы с памятью. Полиция проверила район и возможные места его нахождения, но найти сразу его не удалось.

Вчера около 11 часов вечера стало известно, что работник дома престарелых нашел Хенна. Сотрудники скорой помощи проверили состояние его здоровья и он был возвращен в дом по уходу. 

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