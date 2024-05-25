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ВЫ ЕГО ВИДЕЛИ? Полиция просит помочь в поисках пропавшего в Вильяндимаа 80-летнего Хенна

rus.postimees.ee
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Хенн.
Хенн. Фото: Politsei

Хенн ушел сегодня из дома престарелых в поселке Халисте, волости Мульги около 13:00, и не вернулся. Мужчина плохо ориентируется на местности и у него проблемы с памятью. Полиция проверяет район и возможные места нахождения мужчины.

Хенн примерно 175 см ростом, с короткими седыми волосами. На нем серая рубашка с длинными рукавами, серые брюки и черные кроксы с зеленой полоской.

Полиция просит всех, кто видел Хенна или имеет информацию о его возможном местонахождении, сообщить об этом по номеру 112.

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