Хенн ушел сегодня из дома престарелых в поселке Халисте, волости Мульги около 13:00, и не вернулся. Мужчина плохо ориентируется на местности и у него проблемы с памятью. Полиция проверяет район и возможные места нахождения мужчины.
ВЫ ЕГО ВИДЕЛИ? ⟩ Полиция просит помочь в поисках пропавшего в Вильяндимаа 80-летнего Хенна
Хенн примерно 175 см ростом, с короткими седыми волосами. На нем серая рубашка с длинными рукавами, серые брюки и черные кроксы с зеленой полоской.
Полиция просит всех, кто видел Хенна или имеет информацию о его возможном местонахождении, сообщить об этом по номеру 112.