Марко Михкельсон: если потребуется, установим буи на реке Нарва заново

«Что касается границы НАТО по реке Нарва, то мы, как союзники по альянсу, должны быть решительными. Россия должна понимать, что ее действия не останутся без последствий. Чтобы обеспечить безопасность судоходства, мы должны поставить буи обратно, и даже неоднократно, если это потребуется», - написал Михкельсон в социальных сетях.