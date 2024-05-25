Председатель комиccии Рийгикогу по иностранным делам Марко Михкельсон считает, что если российские пограничники продолжают забирать буи с реки Нарва, то их следует установить заново, хотя бы несколько из соображений навигационной безопасности.
Марко Михкельсон: если потребуется, установим буи на реке Нарва заново
«Что касается границы НАТО по реке Нарва, то мы, как союзники по альянсу, должны быть решительными. Россия должна понимать, что ее действия не останутся без последствий. Чтобы обеспечить безопасность судоходства, мы должны поставить буи обратно, и даже неоднократно, если это потребуется», - написал Михкельсон в социальных сетях.
В эти выходные Михкельсон вместе со своим коллегой Раймондом Кальюлайдом будет находиться в Софии (Болгария) на весенней ассамблее НАТО.