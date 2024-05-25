Торгово-промышленная палата требует приостановить рассмотрение налога на подслащенные напитки

Перевод: Каролийна Вертяева

По оценке палаты, анализ воздействия, прилагаемый к проекту закона, имеет недостатки, так как не были корректно оценены объем поступлений налоговых доходов для государства, а расходы на администрирование налога могут оказаться значительными и, таким образом, еще больше снизить поступления в государственный бюджет.

«Ожидаемый правительством налоговый доход в размере 25 миллионов евро нереалистичен, так как экономический анализ основан на оценке, а не на моделировании, основанном на данных и особенностях эстонского рынка. Кроме того, административная нагрузка налога может оказаться слишком высокой и затратной по сравнению с выгодой для государственного бюджета, поскольку административные расходы также должны учитывать постоянные расходы на разработку и управление отсутствующей системой налогового учета», - пишет палата.

По мнению палаты, проект налога на сладкие напитки содержит множество неясностей и вопросов, требующих решения. Например, до сих пор недостаточно ясно, какие напитки подлежат налогообложению, а какие нет. Также непонятно, будет ли облагаться налогом напиток, полученный путем смешивания несладкой воды с фруктовым или овощным соком без добавления сахара или других подсластителей, если в нем содержится натуральный сахар.

Таким образом, палата предложила Рийгикогу приостановить ускоренное рассмотрение проекта закона, поскольку он содержит существенные недостатки, и, по нашему мнению, цель не должна заключаться в быстром принятии неясного и содержащего вопросы проекта закона.