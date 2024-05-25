В пятницу на дорогах и улицах в Эстонии произошло девять тяжелых дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали девять человек. Об этом BNS сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.
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Трагическая пятница: в девяти ДТП пострадали девять человек
Первая авария произошла через 12 минут после полуночи в Таллинне, на Куклазе, 15 в Мустамяэ, где неустановленный автомобиль сбил 21-летнего мужчину и уехал с места происшествия. Скорая помощь доставила пешехода в больницу. Точные обстоятельства происшествия еще устанавливаются.