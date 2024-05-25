В Латвии у женщины в течение беременности умер ребенок. Больница требует за аборт крупную сумму

Женщина заявила в передаче LTV 4. studija, что не будет публично раскрывать ни личные данные, ни медицинские учреждения, причастные к происшествию.

«Во время визита к своему гинекологу я получила неожиданное и очень печальное сообщение о том, что моя беременность остановилась. Медицинский диагноз - антенатальная гибель плода. Изначально было принято решение, что подождем две недели с надеждой, что выкидыш наступит естественным образом. Вернувшись домой после повторного визита, было констатировано, что необходимо стационарное лечение в больнице, чтобы как можно скорее был начат медикаментозный аборт, в худшем случае - хирургический аборт», - рассказала женщина в передаче.

Женщина пишет, что направление в больницу было подготовлено поздно вечером в пятницу из частной клиники. Поступив в понедельник рано утром в больницу, которая оказывает оплачиваемые государством услуги, ее проинформировали, что в таких случаях неотложная медицинская помощь является платной услугой.

«В Латвии неотложная медицинская помощь оплачена государством для всех (…) Мне трудно сказать, почему другое учреждение приняло именно такое решение, которое оно приняло», - прокомментировала глава Латвийской ассоциации семейных врачей Алиса Ницмане-Айшпуре.

Женщина попыталась связаться со своим семейным врачом, который отказался выписывать направление по электронной системе, так как надзор за беременностью находится в ведении не семейного врача, а гинеколога.

Женщина провела в больнице два дня. При выписке был выдан счет - 511,58 евро, который она и оплатила.

После посещения больницы она почувствовала себя дискриминированной, так как для других женщин с точно таким же диагнозом эта услуга бесплатна.