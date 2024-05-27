Явка на выборах разного уровня в регионах с преимущественно русскоязычным населением, как правило, всегда была ниже средней по Эстонии. Предприниматель, депутат горсобрания Маарду, лидер избирательного союза «Голос Маарду» Николай Дегтяренко уверен, что и нынешние выборы в Европарламент не станут исключением, и объясняет причины электоральной пассивности на примере своего города, а также ее опасность: Европа может затрещать по швам, если в ней оставят без внимания жителей самых депрессивных самоуправлений.
ДЕПУТАТ ГОРСОБРАНИЯ ⟩ Почему избирателей Маарду не интересуют выборы в Европарламент
Согласно результатам апрельского опроса Eurobarometer, голосовать на выборах Европарламента готов в среднем 71 процент жителей стран Евросоюза. В Эстонии этот показатель - только 52 процента. Я не буду оценивать электоральную активность избирателей всей Эстонии, но хочу поделиться своим мнением о ситуации в Маарду.
Маарду относится к числу беднейших самоуправлений Эстонии по уровню доходности бюджета. С 2016 года в городе установлено фактическое единовластие центристов и их местного лидера - мэра Владимира Архипова.
За эти годы инфраструктура Маарду сильно обветшала. Социальные проблемы приобрели хронический характер. В особо уязвимом положении оказались самые незащищенные социальные группы - молодежь и пенсионеры. Уровень молодежной преступности, алкоголизма и наркомании в Маарду пугающе высок. Пенсионеры лишены качественной и доступной медицинской помощи, соцжилья и недорогих услуг в домах по уходу.
Жители Маарду задыхаются от промышленных выбросов и упорно борются за вынос экологически вредных предприятий за черту города. И многие годы заветной мечтой маардусцев остается бесплатный проезд на общественном транспорте до Таллинна. Понятно, что избиратели Маарду ждут от властей всех уровней решения именно перечисленных вопросов. Но что же им предлагают кандидаты в депутаты Европарламента в ходе нынешней избирательной кампании?
Строители европейского коммунизма с корейской спецификой
Самые объемные документы представили реформисты и социал-демократы. Но их избирательные программы своей детализацией и перечислением десятков направлений деятельности больше напоминают программу строительства коммунизма, утвержденную в СССР в 1961 году. Отличие в том, что в приоритете реформистов - санкции против России, поддержка Украины и оборона. Социал-демократы делают ставку на справедливость, свободу и безопасность.
«Отечество» традиционно предлагает на европейском уровне бороться против агрессивной России и за сохранение эстонской нации. Консерваторы планируют в Брюсселе вести борьбу с европейской бюрократией, иммигрантами, и против «зеленого поворота». «Ээсти 200» полна решимости сохранить единую Европу, обеспечить безопасность, совершить «зеленый переход» и создать новые возможности для молодежи.
Ну а избирательная платформа центристов больше напомнила стиль фьюжн - сочетание несочетаемого! Кандидаты от Центристской партии планируют бороться за сохранение независимости Эстонии в составе Евросоюза, как консерваторы, но поддерживают «зеленый поворот», как либералы.
Однако самая яркая идея центристов - обеспечить независимость Европы от внешних поставок энергоресурсов, чипов, продовольствия и других критических ресурсов и товаров. То есть Европа должна стать абсолютно самодостаточной и развиваться с опорой на собственные силы. Ба! Да это же классические идеи чучхе - официальной идеологии КНДР, предложенной северокорейским вождем Ким Ир Сеном еще в 1955 году.
И это тот самый путь, по которому пошла оказавшаяся в международной изоляции Россия. Вместо глобализации центристы предлагают изоляцию Европы. Видимо, влияние Пхеньяна и Москвы на идеологов Центристской партии носит определяющий характер.
По стопам Ленина и Конан Дойля
Разумеется, не у каждого избирателя найдутся силы и время, чтобы ознакомиться с предвыборными документами партий. Другим источником информации о планах и намерениях баллотирующихся кандидатов могут послужить предвыборные слоганы или девизы. Давайте оценим их содержание.
Так, «Отечество» идет на выборы под лозунгом Õigele teele!, что дословно совпадает с высказыванием Владимира Ленина: «Верной дорогой идете, товарищи!». «Ээсти 200» запустила видео, где кандидаты бодро отплясывают на сцене, за что и было прозвано «Пляшущие человечки» - так называется одно из произведений Конан Дойля. Перепутать политическую сцену с залом Евровидения - это в духе молодой креативной партии, когда-то начинавшей с шокирующей рекламы «Здесь только русские!».
Консерваторы ограничились скупым обещанием: «За Эстонию в Европе». Хотя было бы странным, если бы семья Хельме в Европе стала отстаивать интересы России. Реформисты выдвинули труднопереводимый на русский язык лозунг Kindel Eesti Euroopas!, что похоже на предвыборный призыв Путина «За стабильную, сильную и процветающую Россию!». Только, конечно, название страны другое. А социал-демократы представили своих кандидатов под лозунгом «Самый надежный выбор». Получается, что всем остальным членам партии, не попавшим в список кандидатов, соцдемы не доверяют, считая их не самыми надежными.
И особого внимания заслуживает предвыборный девиз центристов «Не прогибаться!». Поклон Андрею Макаревичу, когда-то спевшему: «Не стоит прогибаться под изменчивый мир, пусть лучше он прогнется под нас, однажды он прогнется под нас».
Так тайные замыслы Центристской партии оказались раскрыты: цель центристов - ждать, пока Европа под них прогнеся. А пока центристы вопреки словам песни и своему лозунгу прогибаются так, что только шум стоит. После смены лидера члены партии бросились врассыпную, поменяв свою идеологию и принципы. Бывшие центристы стали членами Партии реформ, социал-демократов и «Отечества».
Голосуй не голосуй - все равно…
Ситуация выглядит так, что у избирателей Маарду выбор кандидатов большой, а выбора нет: никто из будущих и нынешних евродепутатов ничем не дает понять, что интересуется жизнью горожан, остающихся со своими проблемами в тени Таллинна. Интерес к европейским выборам в Маарду очень скромный: в 2019 году явка здесь составила всего 27 процентов, тогда как средняя по Эстонии превысила 37 процентов. К тому же власть Маарду, похоже, занялась саботажем и нынче вместо трех участков для голосования опеспечила работу только двух, что на повышение явки точно не работает.
Число избирателей на местных выборах и выборах в Рийгикогу и Европарламент отличается в Маарду почти в два раза: 12 620 против почти 6700. То есть число граждан Эстонии составляет только 53% от общего числа избирателей Маарду. И находясь в среде антагонистов эстонского государства, жители Маарду, являющиеся гражданами Эстонии, заражаются общим скепсисом и проявляют электоральную пассивность.
А это чревато тем, что голосовать на нынешних выборах в Европарламент придут люди, разочарованные в центристах, уставшие от экономических проблем и разговоров о войне. И, вполне возможно, их голоса уйдут тюремному сидельцу Айво Петерсону с его простым, но понятным лозунгом: «Голосуй за мир!».
Выборы в Европарламент в этом году проходят в крайне сложных условиях, когда Европе приходится отвечать на множество вызовов и одновременно справляться с многочисленными кризисами. Поэтому в Брюсселе должны работать ответственные и толковые депутаты, созидающие единую, безопасную и справедливую Европу. Но если в этой работе без внимания останутся жители самых депрессивных самоуправлений, типа Маарду, Европа может затрещать по швам.
Евросоюз - огромное здание, местные самоуправления - его кирпичики. Выпадет один, стены потеряют прочность и зашатаются. Тем более в самой Европе и за ее пределами полно желающих расшатать Евросоюз. Задача эстонских европарламентариев - спасти рядового жителя Маарду и показать свет в конце туннеля всем жителям Эстонии!