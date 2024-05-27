ДЕПУТАТ ГОРСОБРАНИЯ Почему избирателей Маарду не интересуют выборы в Европарламент

Так, «Отечество» идет на выборы под лозунгом Õigele teele!, что дословно совпадает с высказыванием Владимира Ленина: «Верной дорогой идете, товарищи!». «Ээсти 200» запустила видео, где кандидаты бодро отплясывают на сцене, за что и было прозвано «Пляшущие человечки» - так называется одно из произведений Конан Дойля. Перепутать политическую сцену с залом Евровидения - это в духе молодой креативной партии, когда-то начинавшей с шокирующей рекламы «Здесь только русские!».

Консерваторы ограничились скупым обещанием: «За Эстонию в Европе». Хотя было бы странным, если бы семья Хельме в Европе стала отстаивать интересы России. Реформисты выдвинули труднопереводимый на русский язык лозунг Kindel Eesti Euroopas!, что похоже на предвыборный призыв Путина «За стабильную, сильную и процветающую Россию!». Только, конечно, название страны другое. А социал-демократы представили своих кандидатов под лозунгом «Самый надежный выбор». Получается, что всем остальным членам партии, не попавшим в список кандидатов, соцдемы не доверяют, считая их не самыми надежными.

И особого внимания заслуживает предвыборный девиз центристов «Не прогибаться!». Поклон Андрею Макаревичу, когда-то спевшему: «Не стоит прогибаться под изменчивый мир, пусть лучше он прогнется под нас, однажды он прогнется под нас».