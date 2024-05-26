Золотую ветвь в Каннах получил фильм о любви и русских

Спецпризом жюри Каннского фестиваля был отмечен сценарий триллера «Семя священного инжира», который снял режиссер Мохаммад Расулоф из Ирана. Сюжет фильма разворачивается на фоне волны протестов в Иране, начавшейся после смерти 22-летней девушки Махсы Амини - она умерла после того, как ее задержала «полиция нравов» за так называемое «неправильное ношение хиджаба».

Расулоф снимал свой фильм в Иране без санкций властей, а те, узнав о существовании картины и добавлении ее в программу Каннского фестиваля, стали оказывать давление на съемочную группу и актеров, требуя отозвать фильм. Самого Расулофа приговорили к восьми годам тюрьмы, конфискации имущества и публичному избиению плетью. При этом в прошлом власти страны уже приговаривали Расулофа к тюремным срокам, в том числе и за «антигосударственную пропаганду» в его фильмах, один из которых, «Зла не существует», стал лауреатом Берлинского кинофестиваля в 2020 году.

У Расулофа забрали паспорт, поэтому в случае с «Берлинале» он не мог присутствовать на вручении награды. Однако на этот раз режиссеру удалось покинуть страну нелегально - причем о том, что он все же сможет присутствовать на мировой премьере своей картины, стало известно лишь за день до этого события.