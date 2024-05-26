Осторожно, дикие животные! С разницей в несколько минут произошло два аналогичных ДТП

Перевод: София Солдатенко

По словам пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны, первое ДТП с участием дикого животного произошло на 61-м километре шоссе Таллинн-Нарва в волости Куусалу в Харьюмаа около 23:00. В результате ДТП скорая помощь доставила 26-летнюю женщину, управлявшую автомобилем, в больницу.

Еще одно подобное ДТП произошло буквально через несколько минут – в 23:10 в Центр тревоги поступило сообщение о столкновении лося и автомобиля в волости Пыльтсамаа в Йыгевамаа на 134-м километре шоссе Таллинн-Тарту-Выру - Лухамаа. В результате аварии движение на месте происшествия на некоторое время было перекрыто. На месте работали спасатели и скорая помощь, медики осмотрели водителя и оказали ему первую помощь.

В начале месяца Департамент транспорта предупредил, что в мае снова начинается период более активного передвижения диких животных, и в это время водителям следует быть особенно осторожными, ведь на дорогу могут выбежать лосята, косули, ежи, зайцы, лягушки и многие другие животные.

Стоит обратить особое внимание на дорожный знак «Дикие животные на пути!», поскольку это означает, что в этом районе особенно часто переходят дорогу дикие животные.

Также стоит быть начеку и на участках между рощами и вблизи полей. В сумерках, особенно перед восходом солнца и после захода солнца, дикие животные, естественно, более активны.

Ежегодно по номеру телефона госинформации 1247 регистрируется гибель почти 6000 животных, тогда как, вероятно, большинство несчастных случаев с участием более мелких животных остаются незарегистрированными.

Ежегодно в этих авариях получают травмы от 20 до 30 человек.

В последние годы проблема значительно обострилась, поскольку на дорогах Эстонии стало больше транспортных средств, а из-за мягких зим увеличилось количество копытных животных.