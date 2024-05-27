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Кальюранд: инвестиции не должны уходить в США; Каллас: эстонская наука вытесняется из конкуренции

Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
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  • Кристина Каллас: регуляции убивают инновации, науку малых стран спасут квоты или консорциумы
  • Марина Кальюранд: военная экономика – не в ущерб образованию и человеку

Rus.PM продолжает серию предвыборных евродебатов в прямом эфире. Тема дискуссии – зеленые, цифровые и налоговые вызовы. Просчитаны ли риски?

В дебатах приняли участие первый номер предвыборного списка социал-демократов, евродепутат Марина Кальюранд и кандидат в евродепутаты от партии „Ээсти 200“, министр образования Кристина Каллас. 

Выдержки из беседы:

– Насколько ЕС сейчас вкладывается в науку и образование? Не пострадали ли эти области с началом войны – с точки зрения инвестиций?

Кристина Каллас: – Не пострадали. ЕС особенно много вкладывается в науку. Однако нужно признать, что возможности эстонских университетов и команд в распределении проектного финансирования ограничены. Причина не в том, что наши вузы и команды – слабее в плане науки, а в том, что ЕС отдает предпочтение большим проектам.

Небольшие качественные эстонские проекты не выдерживают конкуренции в количественном плане: невозможно бороться за финансирование по 30–40 миллионов евро на проект. Ранее Эстония была намного успешнее, когда приходилось конкурировать за инвестиции в 3–5 миллионами евро.

– Что нужно менять?

Кристина Каллас: – Нужно создавать международные научно-исследовательские консорциумы и быть равноправными участниками. На деле пока получается так, что научные консорциумы создают большие страны, забывая маленькие.

Сейчас в ЕС начинается следующий период планирования финансирования научных объединений. Эстония занимает четкую позицию: если не квоты, то отдельное финансирование научной работы в университетах восточной Европы, участвующих в консорциумах.

– Понимают ли еврочиновники, что будущее ЕС – за наукой и образованием, а не за стратегическими коммуникациями и политтехнологиями?

Марина Кальюранд: – Думаю, что в Евросоюзе это все понимают. Но я бы сказала, что будущее сейчас – и за безопасностью. Просто мы живем в такое время, когда сразу нужно заниматься несколькими кризисами.

В области науки и исследований у ЕС – огромный потенциал. Ясно, что для развития экономики необходимы инновации и сотрудничество в сфере науки. На ее развитие в Евросоюзе предусмотрено 3% от ВВП с учетом частных инвестиций.

Кристина Каллас: – Эта цифра складывается из того, что минимум 1% выделяется на науку за счет государственных средств и еще 2% вкладывают фирмы. Эстония уже близка к этой цели. Именно по этой причине государству важно избежать сокращений в сфере науки, чтобы не последовало урезания финансирования со стороны частного сектора.

– Нужно ли ограничивать в правах искусственный интеллект? Как его контролировать?

Марина Кальюранд: – Мы его уже сейчас контролируем. Инновации и технологии нужно развивать, но они должны работать так, чтобы права человека не были ущемлены. Принятый европарламентом Закон о цифровых услугах (Digital Services Actангл.) – очень важный шаг в этом направлении.

Кристина Каллас: – Тут я настроена критиковать Евросоюз. Каждый раз на встречах министров образования стран ЕС поднимается вопрос о необходимости контролировать искусственный интеллект. Вспоминается ироничная фраза: американцы внедряют, китайцы копируют, а европейцы регулируют. Увлекшись регуляцией, мы не увидим инноваций!

Эстония всегда отстаивала позицию, что регуляции – регуляциями, но нужно смелее внедрять инновации, в том числе – в сфере образования.

– В одном из недавних интервью Марина Кальюранд назвала своим главным достижением в Европарламенте изменение отношения европейских соцдемов к России. А есть ли достижения в социальной политике? Или улучшение жизни простого человека отошло на второй план на фоне борьбы с Россией?

Марина Кальюранд: – Это предложение было вырвано из более широкого контекста. Вообще неправильно спрашивать о самом важном достижении за пять лет – невозможно выделить что-то одно. С моей стороны был просто приведен пример, как мы со Свеном Миксером (еще один депутат Европарламента от социал-демократов прим.ред.) работали в своей фракции во имя того, чтобы признать Россию государством, поддерживающим терроризм.

На своем собрании европейская фракция соцдемов не готова была голосовать «за», но благодаря в том числе усилиям эстонских социал-демократов вся фракция в конечном итоге проголосовала за то, чтобы признать Россию государством, поддерживающим терроризм.

Что касается общей картины, то, естественно, весомая часть финансирования ЕС будет направлена в безопасность и военную экономику. Однако это не должно происходить за счет образования, человека и социальной сферы.

Откуда деньги? В Евросоюзе есть деньги! Об этом говорят и эксперты. Просто политику нужно пересмотреть, чтобы частные инвестиции направлялись не в США, а оставались в Евросоюзе.

Во время коронакризиса мы убедились, что можем собраться в ответственный момент и найти средства, даже если для этого потребуется взять в долг. Совершенно ясно, что цель должна быть достигнута, но не за счет человека, образования или науки. Финансирование сферы обороны должны вестись за счет бюджета ЕС и дополнительных вливаний.

Подробнее в повторе!

Евродебаты–24: зеленые, цифровые и налоговые вызовы / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Sand
Евродебаты–24: зеленые, цифровые и налоговые вызовы / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Sand Фото: Mihkel Maripuu
  • Каков вклад ЕС в науку и образование? Что нужно менять?
  • Как контролировать искусственный интеллект?
  • Назревают ли перемены в социальной политике ЕС?
  • Возможно ли улучшение жизни простого человека?
  • Нужны ли коррективы в зеленой политике ЕС?
  • Как помочь сельскому хозяйству ЕС и Эстонии?
  • Почему Эстония против цифрового налога?
  • Что не так с миграционной политикой ЕС?

Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Sand 

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