В дебатах приняли участие первый номер предвыборного списка социал-демократов, евродепутат Марина Кальюранд и кандидат в евродепутаты от партии „Ээсти 200“, министр образования Кристина Каллас.

Выдержки из беседы:

– Насколько ЕС сейчас вкладывается в науку и образование? Не пострадали ли эти области с началом войны – с точки зрения инвестиций?

Кристина Каллас: – Не пострадали. ЕС особенно много вкладывается в науку. Однако нужно признать, что возможности эстонских университетов и команд в распределении проектного финансирования ограничены. Причина не в том, что наши вузы и команды – слабее в плане науки, а в том, что ЕС отдает предпочтение большим проектам.

Небольшие качественные эстонские проекты не выдерживают конкуренции в количественном плане: невозможно бороться за финансирование по 30–40 миллионов евро на проект. Ранее Эстония была намного успешнее, когда приходилось конкурировать за инвестиции в 3–5 миллионами евро.

– Что нужно менять?

Кристина Каллас: – Нужно создавать международные научно-исследовательские консорциумы и быть равноправными участниками. На деле пока получается так, что научные консорциумы создают большие страны, забывая маленькие.

Сейчас в ЕС начинается следующий период планирования финансирования научных объединений. Эстония занимает четкую позицию: если не квоты, то отдельное финансирование научной работы в университетах восточной Европы, участвующих в консорциумах.

– Понимают ли еврочиновники, что будущее ЕС – за наукой и образованием, а не за стратегическими коммуникациями и политтехнологиями?