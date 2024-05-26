На берегу озера Лиелауцес в Ильской волости в Латвии находится заброшенная и разрушенная усадьба Стирну и поселок, которые, как цветок пчел, манят любителей вымерших и апокалиптических мест. Rus.TVNET публикует рассказ об усадьбе, о поселке, единственном встреченном его жителе, ливанских домах и всех тех двадцати разах, когда журналист чуть было не проваливался в скрытый под травой и кустами колодец.

В этот раз направляемся в усадьбу и поселок Стирну, которые грустно стоят заброшенными уже много лет. Вообще, раньше я ничего о Стирну не слышал. Удивительно, но, оказывается, это место - довольно излюбленный туристический объект как среди местных, так и среди зарубежных гостей. Я говорю, живешь в такой маленькой стране и уже более 30 лет каждый день узнаешь что-то новое. Каждый раз, когда я выхожу на улицы Риги, оказываюсь с открытым ртом. Остается только поднять голову и войти в рамку каких-нибудь ворот. Здесь жемчужина архитектуры, здесь невиданная ранее табличка на стене, здесь развалины завода, здесь киоск, в котором сто лет назад был туалет, здесь посреди парка выскакивает невиданное произведение искусства любимого скульптора. Ни счесть, ни концы свести. Чудеса готовые.