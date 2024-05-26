Видео Водителей удивил крайне низко летящий самолет

Представитель полиции Вильнюсского района Юлия Самороковская рассказала, что в 16:51 поступило сообщение о низколетящем самолете. Она говорит, что двухтурбинный самолет пролетел над трассой Вильнюс - Каунас.

Также на платформе Facebook опубликовано видео, на котором самолет виден всего в нескольких десятках метров над трассой Паневежис - Вильнюс.

Представитель литовской армии Гинтаутас Чунис рассказал 15min, что самолеты летели так низко из-за военных учений. «Это часть военных учений. Марка самолета М28, это самолет союзников. На видео попали тактические летные испытания, поэтому он летит так низко».

Литовская армия предупредила, что с 20 по 31 мая в небе Литвы чаще обычного можно будет увидеть военную авиацию. В учениях принимают участие более 20 000 военнослужащих Литвы и стран-союзников.