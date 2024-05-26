В Литве проходит решающий тур выборов президента

В Литве в воскресенье, 26 мая, проходит второй, решающий тур президентских выборов.

За высший государственный пост соперничают действующий глава государства Гитанас Науседа - беспартийный, пользующийся поддержкой социал-демократов, и премьер-министр страны Ингрида Шимоните, баллотирующаяся от правящей правоцентристской коалиции.

Фаворитом является 60-летний экономист Науседа, одержавший в первом туре две недели тому назад убедительную победу (44 процента голосов), но не сумевший получить абсолютного большинства.

49-летнюю Шимоните тогда поддержали 20 процентов избирателей.

Украина - главная тема предвыборной кампании

Главными темами президентской гонки в Литве была вооруженная агрессия России против Украины, ее последствия для национальной безопасности Литвы, а также социально-политические вопросы.

Гитанас Науседа сделал себе имя как решительный сторонник Украины, ведущей оборонительную войну против России.

В Литве президент выполняет преимущественно представительские функции, но, в отличие от Германии, имеет широкие компетенции в сфере внешней и оборонной политики.

Литва в ближайшие годы будет находиться в центре крупной военной миссии германского бундесвера.

В ответ на изменившуюся ситуацию в Европе в сфере безопасности и агрессивное поведение России правительство ФРГ пообещало разместить на территории Литвы на постоянной основе боеготовую бригаду численностью до пяти тысяч военнослужащих.