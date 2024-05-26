Удивительная свадьба: обоим молодоженам больше ста лет!

Фитерман и Литтман начали встречаться почти десять лет назад, когда познакомились друг с другом в доме престарелых. Там же и состоялась их свадьба.

«Мы все были взволнованы тем, что он нашел кого-то, с кем можно провести время», - рассказывает Сара Зичерман, внучка Берни Литтмана.

Учитывая преклонный возраст дедушки, семья Литтмана до последнего не верила, что он когда-либо снова женится.

В прежнем браке Берни Литтман состоял 65 лет и имел двоих детей, четырех внуков и девять правнуков, передает Fox News.

Марджори Фитерман также долгое время была замужем - ее супруг скончался в 1999 году.

«Большинство людей, вступающих в брак, встречаются сейчас в каком-нибудь приложении для знакомств. Я предпочитаю старый способ. Вы живете в одном доме, сталкиваетесь друг с другом и влюбляетесь», - заявил по этому поводу раввин Адам Вольберг.

По словам раввина, на этот раз он не давал молодоженам своих обычных жизненных советов.

«Вы оба накопили мудрость и опыт на протяжении всей своей жизни, и ваши взгляды, чувства и мнения теперь совершенно ясны», - заявил Вольберг в ходе свадебной церемонии.