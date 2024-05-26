В Таллинне пьяный мужчина открыл стрельбу

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны уточнил, что на место выехали четыре патруля. «Был задержан 46-летний мужчина в состоянии сильного опьянения, у него был найден стартовый пистолет», - сообщил представитель полиции.

В инциденте никто не пострадал.

Оперативный руководитель Пыхьяской префектуры Таави Кирсс заявил, что тот факт, что почти каждый день происходят инциденты, связанные с оружием или подобными предметами, вызывает беспокойство.

«В общественном пространстве нет места оружию или подобным оружию предметам, поскольку они нарушают чувство безопасности других людей», - сказал он.

«Мы всегда реагируем на инциденты с оружием со всей серьезностью, и при вызове сотрудники полиции не могут на расстоянии определить, держит ли человек в руках огнестрельное оружие, пневматическое оружие или вовсе игрушечный пистолет. То есть человек с оружием может подвергнуть себя опасности, ведь полиция имеет право при задержании использовать все разрешенные законом возможности».

«Поэтому используйте оружие только там, где оно разрешено, например, в тирах», -прокомментировал Кирсс.