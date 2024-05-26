Откликнитесь! Тессе срочно нужен новый дом

В апреле в приют Cats Help обратился строитель, который был обеспокоен тем, что в многоквартирном доме, который он ремонтировал, жила бездомная кошка.

Как рассказывают активисты Cats Help, позже удалось выяснить, что владельцы кошки уехали, бросив животное на произвол судьбы.

Вскоре красавица Тесса была доставлена в стационар ветеринарной клиники Miki, где прошла все необходимые процедуры.

Буквально сразу недель кошке удалось найти новых хозяев, и она отправилась домой в Вильянди.

К сожалению, через несколько недель стало ясно, что Тесса не ладит с другими животными в семье, а потому ей срочно нужен новый дом, где она будет единственным домашним питомцем.

Если вы хотите предложить Тессе дом, заполните форму на сайте приюта, и с вами свяжутся.