Осиновский: система образования в Эстонии не замечает одаренных детей

«Неоспоримым достоинством нашей системы образования является то, что в общей школе практически все дети получают образование, необходимое для успеха в жизни - говорим ли мы о школе в центре Таллинна или самой маленькой школе. В нынешнем контексте, когда поднимается вопрос о неэффективности сети образования, акцент смещается на то, что проблема заключается в сельских школах. С чисто экономической точки зрения об этом можно поспорить, но не следует забывать, что маленькие сельские школы - часть истории успеха системы тестирования знаний PISA», - подчеркнул Осиновский.

«Результаты тестирования PISA подтверждают, что уже в конце основной школы мы хуже работаем с так называемыми отличниками и, возможно, это одна из причин, почему мы будем наблюдать это на разных уровнях образования в будущем - возможно, немного меньше ресурсов было направлено на развитие возможностей для одаренных детей», - признал бывший министр образования.

«Я думаю, что самое важное с точки зрения общества - это чтобы никто не отстал, - подчеркнул Осиновский, подчеркнув при этом свое социал-демократическое мировоззрение. - Те, кто хорош и талантлив, в конечном счете, могут добиться успеха в любой системе образования. Они настолько способны и талантливы, что, как правило, успешны и во взрослой жизни».

«Если посмотреть на результаты тестирования PISA в некоторых других системах - это преимущественно мегаполисы с очень высокими показателями, - упомянул Осиновский Сингапур. - Конечно, можно и подстегивать - в некоторых школах в Эстонии старательно это делают - и добиться значительно лучших результатов, но есть и обратная сторона, когда страдает психическое здоровье школьников».

Подкаст «Слово президента: часть пятая. Образование. Неизменна ли школа на протяжении веков?» был выпущен в пятницу.