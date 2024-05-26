На свалке в Ида-Вирумаа из-за пожара временно перестали принимать отходы

Свалка Уйкала в Ида-Вирумаа из-за пожара, вспыхнувшего в среду вечером, закрыта. Представитель компании Ekovir, которая занимается вывозом мусора и управляет свалкой Уйкала, сообщила в письменной форме, что они временно использует другие свалки и собственный промежуточный склад, передает ERR новость «Актуальной камеры».

По данным Департамента окружающей среды, на свалке Уйкала скопилось больше мусора, чем разрешено. Поскольку здесь имеются и другие проблемы, департамент, вероятно, запретит прием смешанных бытовых отходов на этой свалке.

«Предприятие сообщило, что в связи с пожаром не может принимать мусор. После пожара Департамент окружающей среды планирует приостановить прием смешанных бытовых отходов. Предприятие должно будет найти решение для вывоза отходов: либо на свалку Торма, либо на свалку в Таллинн или временно в Нарвский центр обращения отходов, где их можно будет отсортировать», - сказала руководитель бюро Департамента окружающей среды Кятлин Лизденис.

Для спасателей свалка Уйкала является самой проблемной в Эстонии. За последние пять лет там произошло более двадцати пожаров. Еще проблема заключается в том, что при крупных пожарах не хватает воды из построенных на свалке резервуаров.

«Мы не давали никаких предписаний по поводу водозаборных точек. Те, которые предусмотрены, там есть. Просто текущее происшествие требует значительно больше воды для тушения, так как, по данным Департамента окружающей среды, там хранится больше материалов, чем положено», - пояснил руководитель бюро Идаского спасательного центра Марти Сийм.