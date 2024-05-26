Украина стремится стать крупнейшим в Европе переработчиком технической конопли

Завод Ma'Rijany Hemp Company будет заниматься первичной переработкой необработанных стеблей конопли в длинное волокно, которое используется для производства текстиля, экологических строительных материалов и т.д. По словам основателя компании Андрея Микитива, завод будет построен на базе уже существующей Володарско-Волынской льняной фабрики, но после реконструкции там появится новое современное оборудование.

«В сентябре или октябре мы хотим завершить все строительные и отделочные работы. Если все пойдет по плану, мы начнем производство в середине ноября. К этому времени уже будет собран урожай», - сказал он, добавив, что производственная мощность завода в первый год работы составит не менее трех-пяти тысяч тонн волокна.