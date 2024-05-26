Украина стремится стать крупнейшим в Европе переработчиком технической конопли

В этом году компания Ma'Rijany Hemp Company построит в Житомирской области завод, способный перерабатывать до 13 тысяч тонн технической конопли.
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Завод Ma'Rijany Hemp Company будет заниматься первичной переработкой необработанных стеблей конопли в длинное волокно, которое используется для производства текстиля, экологических строительных материалов и т.д. По словам основателя компании Андрея Микитива, завод будет построен на базе уже существующей Володарско-Волынской льняной фабрики, но после реконструкции там появится новое современное оборудование.