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ХАМАС впервые за несколько месяцев выпустил ракеты в сторону Тель-Авива

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Фото: AMIR COHEN/REUTERS

В Тель-Авиве, столице Израиля, сегодня впервые за несколько месяцев прозвучали сирены воздушной тревоги, а в центральной части еврейского государства зарегистрировано как минимум три взрыва, сообщили корреспонденты AFP.

По данным израильских военных, сирены сработали в центральной части страны, в то время как боевые действия продолжаются в секторе Газа, в том числе в городе Рафах.

По данным израильской армии, сегодня ХАМАС выпустил по меньшей мере восемь ракет из города Рафах на юге сектора Газа в направлении центрального Израиля.

Израильская ПВО смогла нейтрализовать часть ракет.

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