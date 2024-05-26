В Тель-Авиве, столице Израиля, сегодня впервые за несколько месяцев прозвучали сирены воздушной тревоги, а в центральной части еврейского государства зарегистрировано как минимум три взрыва, сообщили корреспонденты AFP.
ХАМАС впервые за несколько месяцев выпустил ракеты в сторону Тель-Авива
По данным израильских военных, сирены сработали в центральной части страны, в то время как боевые действия продолжаются в секторе Газа, в том числе в городе Рафах.
По данным израильской армии, сегодня ХАМАС выпустил по меньшей мере восемь ракет из города Рафах на юге сектора Газа в направлении центрального Израиля.
Израильская ПВО смогла нейтрализовать часть ракет.