Финансовый эксперт объясняет, как не обмануться, беря краткосрочный кредит

С приходом тепла люди все чаще задумываются о покупке нового автомобиля, обустройстве и ремонте дома, приобретении садового инвентаря и о многих других делах, которые обычно предполагают относительно крупные единовременные расходы. Одновременно с растущим спросом и ростом потребления поставщики на кредитном рынке также запускают привлекательные кампании и предлагают решения по рефинансированию. В итоге во всей этой путанице может быть сложно понять, какой вариант финансирования покупки предпочесть.