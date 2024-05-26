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Финансовый эксперт объясняет, как не обмануться, беря краткосрочный кредит

rus.postimees.ee
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Деньги. Снимок иллюстративный.
Деньги. Снимок иллюстративный. Фото: Pavel105/Shutterstock

С приходом тепла люди все чаще задумываются о покупке нового автомобиля, обустройстве и ремонте дома, приобретении садового инвентаря и о многих других делах, которые обычно предполагают относительно крупные единовременные расходы. Одновременно с растущим спросом и ростом потребления поставщики на кредитном рынке также запускают привлекательные кампании и предлагают решения по рефинансированию. В итоге во всей этой путанице может быть сложно понять, какой вариант финансирования покупки предпочесть.

Действующие в Эстонии банки и кредиторы обещают лучшие условия и выгодные процентные ставки, но как убедиться, что рассрочка, кредит или кредитная карта взяты действительно на самых выгодных условиях и вас не ждут неожиданные дополнительные траты или другие скрытые расходы?

По словам Танеля Лассика, руководителя по развитию Rahapood.ee, которым управляет компания Svea Finance AS, внимание следует уделять трем основным вещам: способу расчета процентов, общей стоимости кредита и ставке затратности кредита. Кроме того, сравнивая разные кредитные предложения, стоит убедиться, что совпадают исходные данные (как минимум, сумма и срок кредита).

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