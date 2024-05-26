ГАЛЕРЕЯ Тартуское велоралли выиграл Михкель Ряйм

Ряйм выиграл 126-километровую гонку со временем 2 часа 39 минут и 28 секунд. Ало Якин, финишировавший вторым, уступил ему две секунды, а Лаури Тамме, финишировавший третьим, - три секунды.

Из эстонских спортсменов в десятку лучших вошли также Оливер Мятик - пятый, Карл-Арнольд Венделин - седьмой, Сиим Кисконен, победитель субботнего Тура Эстонии, - девятый и десятый Карл Патрик Лаук, ставший вторым в велогонке Tour of Estonia.

У женщин победительницей стала Элизабет Эбрас, занявшая в Тарту 16-е место. Второй стала литовка Аквиле Гедрайтите, третьей - полячка Тамара Шалинска.