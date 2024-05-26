На следующей неделе порт Таллинна Ванасадам посетят шесть круизных судов. Об этом сообщил оператор порта, отметив, что еще до отбытия судна Clio, прибывшего в воскресенье, в понедельник рано утром в столичный Старый порт прибудет 144-метровый круизный лайнер класса люкс Hamburg.
На следующей неделе Таллинн посетят шесть круизных лайнеров
Лайнер находится в 12-дневном круизе, который начался в среду в Гамбурге и закончится в Киле. Вечером в понедельник судно под флагом Багамских островов возьмет курс на Хельсинки, а на обратном пути посетит Аландские острова, Стокгольм, Готланд, Борнхольм и Копенгаген. В этом году Hamburg больше не будет посещать Эстонию.
Вторым станет 252-метровое судно AIDAdiva, которое прибудет в Таллинн во вторник из Риги, и вечером того же дня возьмет курс на Хельсинки. Судно под итальянским флагом совершает недельный круиз, который начался и закончится в Ростоке. Вновь AIDAdiva можно будет увидеть в порту Ванасадам Таллинна 10 июля. В общей сложности судно стоимостью 315 миллионов евро посетит Эстонию шесть раз в этом круизном сезоне.
В четверг в Таллинне прибудет из Хельсинки лайнер Clio длиной 100 метров, простоит у причала Ванасадам до следующего дня и возьмет курс на Ригу только в пятницу днем. Лайнер ходит под мальтийским флагом, Clio совершит в общей сложности восемь заходов в Эстонию в этом круизном сезоне и вернется в Ванасадам в первой половине июля.
В пятницу в порт Ванасадам прибудут лайнеры Zuiderdam и Celebrity Silhoutte.
Первым из них в Таллинн придет из Ростока 285-метровый Zuiderdam. Поздно вечером судно, направляющееся в Копенгаген, возьмет курс на Хельсинки. Лайнер совершает двухнедельный круговой рейс, который начался и закончится в Эймейдене - портовом городе в Нидерландах в провинции Северная Голландия.
После Таллинна Zuiderdam посетит Стокгольм, Готланд, Борнхольм, Киль и Копенгаген в дополнение к Хельсинки. Больше в этом году Zuiderdam не в Эстонию не придет. Первым судном этой серии был сухогруз Zuiderdijk, спущенный на воду в 1912.
9 июня 2019 года Zuiderdam задержался с отправлением из Киля из-за того, что группа климатических активистов Smash Cruiseshit блокировала морской порт с помощью небольших лодок. По данным Cruise1st.co.uk, типичный круизный лайнер сжигает около 140-150 тонн топлива в день, расходуя 110-190 литров на морскую милю.
В пятницу утром в порту Таллинна ошвартуется лайнер Celebrity Silhouette под флагом, судно совершает двухнедельный круиз, который начался и закончится в Роттердаме. Прибыв с острова Готланд, судно после визита в Таллинн возьмет курс на Стокгольм. На обратном пути Celebrity Silhouette также посетит Копенгаген. Ожидается, что судно вновь зайдет в Старый порт Таллинна в первой половине июля.
Последним на следующей неделе в Таллинн придет 306-метровый лайнер Celebrity Apex под флагом Мальты - он прибудет в воскресенье и отправится в 12-дневный круиз, который начался и закончится в Саутгемптоне.
Из Хельсинки судно прибудет в Эстонию, а затем отправится в Стокгольм. Крестной матерью лайнера является Решма Сауджани, американский демократ с индийским образованием и основательница неправительственной организации Girls Who Code, которая занимается привлечением женщин в сектор информационных технологий.