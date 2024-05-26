На следующей неделе Таллинн посетят шесть круизных лайнеров

Лайнер находится в 12-дневном круизе, который начался в среду в Гамбурге и закончится в Киле. Вечером в понедельник судно под флагом Багамских островов возьмет курс на Хельсинки, а на обратном пути посетит Аландские острова, Стокгольм, Готланд, Борнхольм и Копенгаген. В этом году Hamburg больше не будет посещать Эстонию.

Вторым станет 252-метровое судно AIDAdiva, которое прибудет в Таллинн во вторник из Риги, и вечером того же дня возьмет курс на Хельсинки. Судно под итальянским флагом совершает недельный круиз, который начался и закончится в Ростоке. Вновь AIDAdiva можно будет увидеть в порту Ванасадам Таллинна 10 июля. В общей сложности судно стоимостью 315 миллионов евро посетит Эстонию шесть раз в этом круизном сезоне.

В четверг в Таллинне прибудет из Хельсинки лайнер Clio длиной 100 метров, простоит у причала Ванасадам до следующего дня и возьмет курс на Ригу только в пятницу днем. Лайнер ходит под мальтийским флагом, Clio совершит в общей сложности восемь заходов в Эстонию в этом круизном сезоне и вернется в Ванасадам в первой половине июля.

В пятницу в порт Ванасадам прибудут лайнеры Zuiderdam и Celebrity Silhoutte.