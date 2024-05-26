Второй раз за неделю: 12 человек пострадали на рейсе Доха-Дублин из-за турбулентности

Это второй подобный инцидент на этой неделе. Во вторник 73-летний британец скончался после того, как попал в сильную турбулентность во время полета из Лондона в Сингапур. Во время полета пострадали более 100 человек, 20 из них находятся в реанимации, сообщает BBC.