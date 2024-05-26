Шесть пассажиров и шесть членов экипажа боинга 787-9 Dreamliner, летевшего из Дохи в Дублин, получили травмы в результате турбулентности во время полета над Турцией, сообщило Управление аэропорта Дублина.
Второй раз за неделю: 12 человек пострадали на рейсе Доха-Дублин из-за турбулентности
В заявлении Управления аэропорта Дублина говорится: «Рейс QR107 авиакомпании Qatar Airways из Дохи благополучно приземлился в аэропорту Дублина в соответствии с расписанием незадолго до 13:00».
В сообщении управления говорится, что после приземления самолет встретили сотрудники экстренных служб: «Команда аэропорта Дублина продолжает оказывать всестороннюю помощь на земле пассажирам и сотрудникам авиакомпании».
По данным управления, шесть пассажиров и шесть членов экипажа получили ранения.
Это второй подобный инцидент на этой неделе. Во вторник 73-летний британец скончался после того, как попал в сильную турбулентность во время полета из Лондона в Сингапур. Во время полета пострадали более 100 человек, 20 из них находятся в реанимации, сообщает BBC.
Генеральный директор Singapore Airlines Го Чун Фонг принес глубокие извинения всем, кто пострадал от внезапной сильной турбулентности. Правительство Сингапура пообещало провести тщательное расследование.