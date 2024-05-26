ФОТО В Ростове-на-Дону сухогруз врезался в мост. Судно везло арматуру в аннексированный Крым

В Ростове-на-Дону сухогруз врезался в пролет железнодорожного моста.



Информации о пострадавших пока нет, сам сухогруз отбуксировали к набережной. У него повреждена рубка. На движение поездов инцидент не повлиял. pic.twitter.com/kM1n0xcCSJ