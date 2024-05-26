Эксперты: одним увеличением штрафов законопослушности не добиться

В переданном BNS комментарии палата отмечает, что простое увеличение ставки штрафа с 4 до 8 евро не поможет предотвратить правонарушения. Вместо этого следовало бы поглубже проанализировать пенитенциарную политику государства, чтобы найти решение, которое действительно сделает людей более законопослушными.

«Например, для людей с высоким уровнем доходов планируемое повышение штрафов все равно будет незначительным по отношению к их доходам», - говорится в комментарии палаты.

«Чтобы стимулировать сокращение числа правонарушений и проступков, пенитенциарную политику следует оценить и проанализировать в более широком контексте, чтобы планировать другие действия и решения, которые в большей степени способствовали бы повышению законопослушности граждан», - призвала палата.

Эксперты палаты считают, что более эффективной мерой, чем простое увеличение ставок штрафов, могло бы стать, например, более широкое распространение информации о правонарушениях или введение ограничений на определенные действия, которые сделают повседневную деятельность правонарушителя более неудобной.

Предполагается, что в результате повышения ставок штрафов поступления от штрафов вырастут примерно на 10 млн евро. Планируемые изменения вступят в силу 1 января 2025 года.