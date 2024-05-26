ВИДЕО Летний сезон на Хийумаа начался: уезжающие с острова люди томятся в длинной очереди на паром

Капитан порта заявил, что вскоре начнется следующий этап. В порту уже собираются новые машины.

Редактор новостей Hiiu Leht Харда Роосна рассказала Postimees, что длинная очередь объясняется событиями, которые происходили на Хийумаа в выходные: фестиваль «Туулекала» в Орьяку, парусная регата в Кярдла, мотокросс в Нурсте и соревнования по картингу в Кяйна. «Летний сезон уже начался, - сказала Роосна. - Так часто бывает с воскресными вечерними паромами, людям же нужно идти на работу в понедельник».

Люди, знающие местные условия, часто покупают билеты заранее, но сегодня, по словам одного источника, в порту можно было увидеть много людей, участвовавших в парусной регате. Ветра не было и поэтому они и хотели покинуть остров раньше.

Postimees пока не удалось получить комментарий представителя TS Laevad.