«Есть четкие правила, и они работают». Канцлер ФРГ Олаф Шольц – о возможности снятия запрета на удары западным оружием по России

Отвечая на соответствующий вопрос на мероприятии в Берлине, Шольц сказал: «Есть четкие правила [поставки оружия из Германии], они согласованы с Украиной. И они работают. По крайней мере, я так считаю» (цитата по Tagesschau). Шольц также подчеркнул, что политика, которую он проводит в отношении Украины, направлена на предотвращение очень большой войны.

Ранее против того, чтобы отменить запрет на использования оружия, предоставленного Украине западными союзниками, для нанесения ударов по территории России, выступил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни, также напомнив, что союзники Украины работают ради мира.

При этом глава МИД Польши Радослав Сикорский в беседе с The Guardian заявил, что его страна поддерживает удары украинских военных по целям на территории России, добавив, что, по его мнению, Запад должен прекратить постоянно ограничивать себя в том, что он делает для поддержки Украины.

Власти Украины неоднократно публично заявляли, что необходимо снять запрет на использование оружия, предоставленного западными союзниками, для ударов по целям на российской территории, в том числе для предотвращения ракетных обстрелов украинских городов.

Германия - ключевой по объему военной помощи союзник Украины в Европе.