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«В топливе была вода»: мотоциклист утверждает, что на заправке Circle K он получил непригодное топливо

Трийн Роос
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Фото: LÄ«ga Gredzena

В воскресенье в группе «Tsiklirahvas» в Facebook появился пост, в котором мотоциклист утверждал, что неудачно заправился на Circle K в Виймси. «В топливе была вода. Два колеса умерли почти сразу», - написал он. На заправке взяли пробу топлива и закрыли бензоколонку.

«Я не рекомендую сегодня заправляться на Circle K в Виймси. В топливе была вода. Два колеса умерли почти сразу. Нам пришлось опорожнить бак и заправиться на Olerex, теперь все потихоньку налаживается. Брали 98-ой из бензоколонки №3», - написал мотоциклист.

Автор поста рассказал Elu24, что сразу сообщил об этом работникам заправки. «Мы смогли подать жалобу, а также дали пробу топлива в бутылке из-под лимонада, - говорит он, добавляя, что ему сказали, что до понедельника точно ничего не выяснится. - На заправке также пообещали приостановить продажу этого топлива».

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