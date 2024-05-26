«В топливе была вода»: мотоциклист утверждает, что на заправке Circle K он получил непригодное топливо

«Я не рекомендую сегодня заправляться на Circle K в Виймси. В топливе была вода. Два колеса умерли почти сразу. Нам пришлось опорожнить бак и заправиться на Olerex, теперь все потихоньку налаживается. Брали 98-ой из бензоколонки №3», - написал мотоциклист.

Автор поста рассказал Elu24, что сразу сообщил об этом работникам заправки. «Мы смогли подать жалобу, а также дали пробу топлива в бутылке из-под лимонада, - говорит он, добавляя, что ему сказали, что до понедельника точно ничего не выяснится. - На заправке также пообещали приостановить продажу этого топлива».