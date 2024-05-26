В воскресенье в группе «Tsiklirahvas» в Facebook появился пост, в котором мотоциклист утверждал, что неудачно заправился на Circle K в Виймси. «В топливе была вода. Два колеса умерли почти сразу», - написал он. На заправке взяли пробу топлива и закрыли бензоколонку.
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«В топливе была вода»: мотоциклист утверждает, что на заправке Circle K он получил непригодное топливо
«Я не рекомендую сегодня заправляться на Circle K в Виймси. В топливе была вода. Два колеса умерли почти сразу. Нам пришлось опорожнить бак и заправиться на Olerex, теперь все потихоньку налаживается. Брали 98-ой из бензоколонки №3», - написал мотоциклист.