В своей речи на митинге, который прошел на площади Свободы в Тбилиси, Зурабишвили говорила об опасности сотрудничества с Россией, которое, как считает оппозиция, намерена углублять правящая партия «Грузинская мечта».

«Мы ведь знаем, кто отнял у нас территории, кто нарушил нашу территориальную целостность, а кто защищает наши суверенитет и политику непризнания, - сказала президент. - Сегодня, когда над Грузией нависает призрак России, истинный путь к сохранению и укреплению независимости и мира страны - это партнерство и сближение с Европой и США, отметила президент».

«Те, кто саботирует и наносят ущерб этому пути - растаптывают мирное и безопасное будущее нашей страны, путь превращения в полноправного члена свободного и демократического мира», - добавила Зурабишвили.

Представители западных стран резко осудили принятие грузинским парламентом закона об «иностранных агентах». Европейские чиновники заявили, что он угрожает европейской интеграции Грузии, недавно получившей статут кандидата в члены Европейского союза; власти США пообещали ввести визовые санкции против тех, кто виноват в подрыве грузинской демократии.

Президент заявила, что на парламентских выборах, которые пройдут в октябре этого года, жителям страны предстоит сделать исторический выбор. «Этими выборами нам предстоит сделать главный выбор: либо европейская, демократическая, независимая Грузия, либо авторитарная и изолированная Грузия российского образца! Такой выбор называется народный референдум», - заявила президент.

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