Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе и президент страны Саломе Зурабишвили обвинили друг друга в предательстве национальных интересов прямо во время митинга в Тбилиси по случаю Дня независимости, который страна отмечает 26 мая. Конфликт между грузинскими лидерами обострился на фоне споров вокруг принятия закона «О прозрачности иностранного влияния», который президент и общественные организации считают копией российского законодательства об «иноагентах», пишет Би-би-си.
«Предательство» и «призрак России». Премьер и президент Грузии обменялись обвинениями прямо на митинге по случаю Дня независимости (1)
В своей речи на митинге, который прошел на площади Свободы в Тбилиси, Зурабишвили говорила об опасности сотрудничества с Россией, которое, как считает оппозиция, намерена углублять правящая партия «Грузинская мечта».
«Мы ведь знаем, кто отнял у нас территории, кто нарушил нашу территориальную целостность, а кто защищает наши суверенитет и политику непризнания, - сказала президент. - Сегодня, когда над Грузией нависает призрак России, истинный путь к сохранению и укреплению независимости и мира страны - это партнерство и сближение с Европой и США, отметила президент».
«Те, кто саботирует и наносят ущерб этому пути - растаптывают мирное и безопасное будущее нашей страны, путь превращения в полноправного члена свободного и демократического мира», - добавила Зурабишвили.
Представители западных стран резко осудили принятие грузинским парламентом закона об «иностранных агентах». Европейские чиновники заявили, что он угрожает европейской интеграции Грузии, недавно получившей статут кандидата в члены Европейского союза; власти США пообещали ввести визовые санкции против тех, кто виноват в подрыве грузинской демократии.
Президент заявила, что на парламентских выборах, которые пройдут в октябре этого года, жителям страны предстоит сделать исторический выбор. «Этими выборами нам предстоит сделать главный выбор: либо европейская, демократическая, независимая Грузия, либо авторитарная и изолированная Грузия российского образца! Такой выбор называется народный референдум», - заявила президент.
Обвинения Кобахидзе
После выступления президента трибуну занял премьер-министр Ираклий Кобахидзе. Он, в свою очередь, прямо с трибуны обвинил Зурабишвили в предательстве.
«Именно единство народа и избранного им правительства, а также разумные шаги, дали нам возможность, несмотря на экзистенциальные угрозы и многочисленные предательства, в том числе предательство президента Грузии, сохранить мир в стране в последние два года», - заявил Кобахидзе.
Во время выступления Зурабишвили были слышны недовольные выкрики со стороны собравшейся на площади публики.
При этом женщину, которая попыталась выразить протест во время выступления премьер-министра Кобахидзе, полиция заставила покинуть территорию. На кадрах, распространенных грузинскими телеканалами видно, что ее уводят, прикрывая ей рот руками.
26 мая в Грузии отмечают День независимости. В этот день в 1918 году был принят акт независимости и создана первая Грузинская демократическая республика.
Праздничные мероприятия, посвященные этому дню, проходят в Тбилиси и еще 17 городах Грузии.
В этот же день вечером пройдет шествие, организованное общественными организациями. Участники этой акции символически повторят маршрут праздничного шествия 1919 года, которое состоялось в первую годовщину провозглашения независимости.
В мае грузинский парламент окончательно принял закон «О прозрачности иностранного влияния», что вызвало массовые протесты оппозиции и представителей гражданского сектора страны.
Президент Грузии 18 мая наложила вето на принятый в трех слушаниях закон, но правящая партия намерена преодолеть его на следующей неделе.