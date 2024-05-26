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NYT: РФ активизировала тайную диверсионную кампанию в Европе (1)

Deutsche Welle
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Пожар в Варшаве, в причастности к которому премьер-министр Польши Дональд Туск подозревает Россию.
Пожар в Варшаве, в причастности к которому премьер-министр Польши Дональд Туск подозревает Россию. Фото: LESZEK SZYMANSKI

Западные разведки фиксируют увеличение числа российских диверсий в Европе для подрыва поставок оружия Киеву, пишет Deutsche Welle со ссылкой The New York Times.

Представители разведки США и их союзников отслеживают рост числа диверсионных операций в Европе, которые они связывают с Россией, пишет газета The New York Times (NYT) в воскресенье, 26 мая. По мнению западных спецслужб, эти операции могут быть частью российской кампании, направленной на подрыв поддержки Украины в войне против России.

В основном, как утверждает издание, российские спецслужбы совершали поджоги на разных объектах. В их числе склад в Англии, завод по производству красок в Польше, дома в Латвии и мебельный магазин IKEA в Литве. Но люди, которых подозревают в работе на РФ, также могли планировать нападения на американские военные базы.

По словам собеседников NYT среди европейских и американских чиновников, за этой кампанией стоит Главное управление Генштаба ВС РФ (ГРУ). А подобными операциями Россия пытается заставить европейские страны повысить безопасность всей цепочки поставок оружия Украине, что повлечет за собой увеличение оборонных расходов и замедлит темпы предоставления помощи Киеву.

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