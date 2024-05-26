В понедельник в Эстонии сохранится жаркая погода. В отдельных регионах пройдут дожди с грозами

Агентство окружающей среды сообщило BNS, что в ночь на понедельник в Эстонии погода будет ясной или малооблачной. В начале ночи возможен кратковременный дождь. Местами туман. На материке ветер слабый, переменных направлений, на побережье восточных направлений, 2-7 м/сек. Температура воздуха ночью 11-16 градусов тепла.

На Чудском озере в ночь на понедельник ветер переменных направлений, 1-6 м/сек. Высота волны до полуметра. В начале ночи возможны отдельные кратковременные дожди. Видимость хорошая. Температура воздуха 14-16 градусов.

В понедельник днем в Эстонии малооблачная погода, переменная облачность. По многим регионам пройдут кратковременные дожди, велика вероятность грозы, местами град. Ветер переменных направлений, 1-7 м/сек, при грозе порывистый. Температура воздуха 25-30 градусов, на подветренном побережье до 20 градусов.

На Чудском озере в понедельник днем ветер переменных направлений, 1-6 м/сек, при грозе порывистый. Высота волны до полуметра. Во второй половине дня дожди и грозы. Видимость в основном хорошая. Температура воздуха 22-25 градусов.