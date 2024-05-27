Легендарное кафе уведомило о коллективных сокращениях

В то же время в компании уверили, что останавливать деятельность они не планируют, и на самом деле дела у кафе идут хорошо.

Член правления Vanemuise Kohvik OÜ Андрес Паас пояснил, что первоначальное уведомление о коллективном сокращении он отправил на всякий случай. По окончании театрального сезона кафе всегда сокращает штат, но пока что Паас не знает, сколько человек придется сократить к лету.

Он добавил, что это был исключительно информационный шаг, и что если бы он знал, что это станет достоянием общественности, то не стал бы отправлять уведомление в Кассу страхования от безработицы.

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