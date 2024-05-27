Загадочная авария: машина вылетела с дороги, но кто был за рулем?

Вчера в 13.23 поступило сообщение, что на 13-м километре дороги Аудру-Лавассааре-Вахенурме в деревне Питсалу автомобиль Volvo съехал с гравийной дороги. К счастью, этот участок дороги не окружен канавами, да и лес находится немного дальше.

По данным полиции, Volvo принадлежит 62-летнему мужчине, который находился на месте происшествия в состоянии алкогольного опьянения. По предварительным данным, владелец не управлял автомобилем. «Пока невозможно сказать, был ли он за рулем или кто-то другой», - сказала дежурная пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Барбара Лихтфельдт.